Первый из пяти домов обманутых дольщиков планируют сдать в Ивановской области в 2024 году

ТАСС, 26 ноября. Власти Ивановской области достроят пять многоквартирных домов обманутых дольщиков. Начат поиск подрядчика для первого из них на улице Володиной в Иванове, сдача дома планируется в середине 2024 года, сообщила пресс-служба правительства Ивановской области.

"Начаты процедуры по определению подрядчика для достройки дома на ул. Володиной в Иванове. Соответствующая документация размещена в единой информационной системе в сфере закупок. Дом по адресу: улица Володиной, 5 станет первым из пяти объектов, которые будут достроены по решению Наблюдательного совета федерального Фонда по защите прав граждан-участников долевого строительства, принятому в декабре 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, четырехэтажный дом на улице Володиной в Иванове является долгостроем производственной коммерческой фирмы "Пума", по нему в настоящее время заключено 13 договоров долевого участия, новый подрядчик сможет в январе 2022 года приступить к достройке, завершение планируется через 17 месяцев. Как уточняется в сообщении пресс-службы правительства региона, в рамках соглашения с федеральным фондом в Иванове достроят пять объектов, включая дом № 213 на Лежневской (ЖК "Зеленая Роща", 1 и 2 этап), объект на пересечении улиц Красных Зорь и Менделеева, дом № 5 на улице Володиной, дом № 22 на улице Зверева, всего по этим домам заключено более 400 договоров долевого участия. По дому в Тейковском переулке застройщика-банкрота ООО "Содружество" решение Наблюдательного совета ожидается до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что власти Ивановской области направят 645 млн рублей на достройку долгостроев в Иванове до конца 2024 года, что позволит решить проблему 450 обманутых дольщиков. С 2017 года власти восстановили права дольщиков 17 проблемных объектов, количество обманутых дольщиков удалось сократить в 3,5 раза (в октябре 2017 года их было более 2 700). Был достроен ряд брошенных домов Ивановской ДСК (входила в группу "СУ-155"), кроме того, в 2019 году обманутые дольщики домов на улице Рабфаковской в Иванове и в Кохме получили компенсации за свое недостроенное жилье.