ДОМ.РФ направил на правкомиссию 10 проектов комплексного развития территорий

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. ДОМ.РФ направил на рассмотрение правительственной комиссии еще 10 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в восьми регионах России. На этих участках можно будет построить 2,5 млн кв. м, сообщил в пятницу гендиректор компании Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

"Сегодня направили в правительство 10 новых проектов комплексного развития территорий. В будущем это 2,5 млн кв. м жилья на землях ДОМ.РФ для Алтайского края, Дагестана, Республики Марий Эл, Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской и Ростовской областей", - написал Мутко.

Как уточнила пресс-служба ДОМ.РФ, земельные участки общей площадью 1,1 тыс. га раньше не использовались. В случае одобрения правительственной комиссией, заседание которой состоится в ближайшее время, на этих территориях построят как многоэтажное, так и индивидуальное жилье, а также создадут социальную инфраструктуру. Роль ДОМ.РФ заключается в том, что компания проводит подготовительную работу - от согласования технико-экономических показателей до концепции развития территорий, при этом учитываются реальные потребности конкретного города, пояснил Мутко.

В настоящий момент в работе ДОМ.РФ находится более 70 проектов КРТ с общим потенциалом строительства 14,3 млн кв. м жилья. "Если мерить домами, то это новых почти 1 500 многоквартирных домов. Это как построить новый город, например размером с Таганрог", - добавил гендиректор госкомпании.

В октябре 2021 года правительственная комиссия уже одобрила 14 проектов КРТ, представленных ДОМ.РФ, в 11 регионах России. Их общий градостроительный потенциал составляет более 3 млн кв. м жилья.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.