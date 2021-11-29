Фонду дольщиков могут разрешить самостоятельно привлекать оценщиков долгостроев

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Минстрой России предлагает разрешить Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства самостоятельно привлекать оценщиков для определения стоимости имущества проблемного застройщика по объектам, достраиваемых за счет федерального и регионального фондов защиты дольщиков. Это следует из пояснительной записки к законопроекту, размещенному в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается предусмотреть, что расчет соотношения стоимости прав застройщика на земельный участок с находящимися на нем объектом (объектами) незавершенного строительства, неотделимыми улучшениями и совокупного размера требований участников строительства, включенных в реестр требований участников строительства, <...> осуществляется на основании отчета оценщика, привлеченного Фондом, с сохранением прав иных кредиторов на оспаривание в судебном порядке такого отчета", - говорится в документе.

При этом отмечается, что наличие судебного спора по результатам отчета оценщика не может быть препятствием для передачи имущества и обязательств застройщика и государственной регистрации перехода, прекращения прав и обременений на передаваемое имущество.

Если же стоимость прав застройщика после оспаривания результатов оценки окажется выше совокупного размера требований дольщиков, включенных в реестр требований участников строительства, приобретатель обязан перечислить застройщику денежные средства в размере такого превышения.

В мае в интервью ТАСС генеральный директор Фонда дольщиков Константин Тимофеев сообщал, что арбитражные управляющие не всегда корректно оценивают объекты недвижимости, а иногда действуют в интересах других кредиторов. В этом случае Фонд обращается в прокуратуру и следственные органы.