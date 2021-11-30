Эксперт: льготы по НДФЛ для семей с детьми позитивно скажутся на рынке жилья регионов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры может позитивно сказаться на региональных рынках жилья, однако в целом круг потенциальных участников этой программы узок. Об этом ТАСС сообщила управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

"В крупных городах со стабильно высоким покупательским интересом оно (влияние на рынок - прим. ТАСС) вряд ли будет значительным. Однако для ряда субъектов РФ, где наблюдается невысокий уровень спроса и при этом значительна доля семей с двумя детьми и многодетных семей, подобная мера может оказать позитивное воздействие на рынок недвижимости (как первичный, так и вторичный)", - сказала Коркка.

Она уточнила, что в России насчитывается около 7 млн семей с двумя детьми и около 2 млн многодетных. Как минимум треть из них рассматривают возможность продать имеющееся жилье и купить более просторное.

"В России многодетными являются около 5% от общего числа домохозяйств. Уплачивать НДФЛ необходимо, если квартира находилась в собственности меньше определенного промежутка времени (для разных случаев - три или пять лет), а цена продажи превысила цену покупки (по документам). Сюда же относятся налоговые отчисления, необходимые при продаже наследственных квартир. Таким образом, такие сделки будут малозаметными на общем фоне (на них приходятся десятые доли процента). Это решение укладывается в общий тренд на таргетирование льгот на рынке жилья, что представляется верной стратегией", - добавляет руководитель "Циан. Аналитика" Алексей Попов.

Ограниченный круг пользователей

Освобождение от НДФЛ распространяется не на все семьи с двумя и более детьми. Для получения льготы им нужно соответствовать ряду требований, которые ограничивают круг потенциальных участников программы, говорят эксперты, опрошенные ТАСС.

"Нужно помнить, что для освобождения от НДФЛ многодетным семьям нужно соблюдать несколько условий. К примеру, кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн рублей, кроме того, на момент продажи квартиры у семьи не должно быть в собственности другого объекта недвижимости, метраж которого больше 50% площади приобретенного жилья. Из-за этих условий ограничивается круг многодетных семей, которые могли бы добиться освобождения своих доходов от налогов", - рассказал ТАСС заместитель руководителя департамента городской недвижимости "НДВ-супермаркет недвижимости" Денис Гаджиев.

Еще одно ограничение связано с тем, что участники программы должны купить новое жилье до 30 апреля следующего за продажей года, говорит Коркка. "Многие семьи не имеют возможности сразу совершить сделку и вынуждены определенное время копить на новую квартиру (или на первоначальный взнос по ипотеке)", - уточняет эксперт.

О льготе по НДФЛ

Президент России Владимир Путин ранее одобрил поправки в Налоговый кодекс, разрешающие семьям с двумя и более детьми не платить НДФЛ с доходов от продажи квартиры.

Согласно закону, льгота доступна в случае приобретения новой квартиры для улучшения жилищных условий. При этом неважно, сколько продаваемая квартира находилась в собственности. Новое жилье должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года. Купленная квартира должна быть больше проданной, а ее кадастровая стоимость должна составлять не более 50 млн рублей.