Топ-менеджер ВТБ предложил продлить для льготников госпрограмму по ипотеке

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предлагает модернизировать условия программы ипотеки с господдержкой на новостройки после ее окончания 1 июля 2022 года, оставив льготную ипотеку для социальных категорий населения, а также жителей моногородов. Такое предложение банкир озвучил журналистам во вторник на площадке инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Первый этап господдержки способствовал росту рынка в мегаполисах, сейчас, по большей части, программа востребована в регионах. В дальнейшем нужно перейти на новый уровень ее развития с фокусом на учителей, врачей, представителей других социально значимых профессий и жителей моногородов, чтобы они не столкнулись с трудностями при приобретении нового жилья из-за роста стоимости кредитов. Для уверенного развития социальной сферы возможность купить недвижимость с использованием льготной ипотеки может действовать и на постоянной основе. Это позволит заемщикам планировать свои расходы на несколько шагов вперед, а также обеспечит равномерный ввод новых объектов на всей территории страны", - сказал Печатников.

По окончании льготной программы заемщики могут столкнуться с резким ростом средней ставки на ипотеку, что станет особенно чувствительным для льготных категорий населения, в том числе врачей и учителей, указал зампред ВТБ.

В рамках модернизации госпрограммы ВТБ также предлагает увеличить объем субсидирования ипотеки для рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Согласно оценке банка, за 10 месяцев 2021 года объем ввода жилья в этом сегменте составил 40,8 млн кв. м, что на 40% больше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам Печатникова, возможность приобрести собственный дом по льготной ставке станет дополнительным стимулом для расширения и улучшения жилищных условий для россиян.

О льготной ипотеке на новостройки

С 1 июля 2021 года изменились условия льготной ипотеки на новостройки. Программа была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее кредит на льготных условиях был доступен на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.