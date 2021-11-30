Строительство индивидуальных домов в РФ опережает возведение многоквартирных

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство индивидуальных жилых домов в России с начала года опережает возведение многоквартирных зданий. Об этом сообщил во вторник глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Мы видим, что уже на сегодняшний день строительство индивидуальных жилых домов опережает строительство многоквартирных домов", - сказал он на пленарном заседании форума "Малоэтажная Россия - 2021".

По его данным, на 1 ноября ввод жилья на территории страны составил 72,5 млн кв. м, что на 31,9% выше показателя аналогичного периода 2020 года. "Из них многоквартирных жилых домов - 31,8 млн кв. м, что на 22,6% превосходит показатель аналогичного периода прошлого года. А индивидуального жилищного строительства - 40,7 млн кв. м, что на 40,1% выше показателя за тот же период годом ранее", - добавил Катырин.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года. Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.

IV Международный форум "Малоэтажная Россия - 2021" проходит в ТПП РФ 29 и 30 ноября. Он состоит из шести тематических круглых столов и пленарного заседания. Главная цель мероприятия - выработка единой позиции органов государственной власти и профессионального сообщества по механизмам увеличения жилищного строительства в РФ.