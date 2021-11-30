Ввод жилья в России приблизился к 80 млн кв. м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ввод жилья на территории Российской Федерации приблизился к 80 млн кв. м. Об этом сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на форуме "Малоэтажная Россия - 2021".

"В стране введено уже чуть более, чем предусмотрено паспортом национального проекта. Мы практически подходим к 80 млн кв. м введенного жилья, и у нас еще остается месяц на работу в этом направлении", - сказал министр на пленарном заседании.

Согласно статистике Росстата, ввод жилья на территории Российской Федерации в январе - октябре 2021 года увеличился на 30,3% - до более 72,5 млн кв. м.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что около 86 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в России по итогам 2021 года. Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.