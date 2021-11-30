Минстрой предложил увеличить стоимость капремонта поврежденного из-за ЧС жилья

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минстрой РФ предложил увеличить стоимость капитального ремонта жилья, пострадавшего в результате чрезвычайных ситуаций, с 6 до 8 тыс. рублей за кв. м. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минстроем России поддержано предложение губернатора Амурской области <…> об увеличении стоимости капитального ремонта одного квадратного метра поврежденных жилых помещений с 6 тыс. рублей до 8 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке.

В министерстве также отмечают, что принятие проекта постановления необходимо из-за значительного удорожания строительных материалов в 2021 году. Также предлагается распространить документ на контракты по капитальному ремонту пострадавшего жилья, заключенные с 1 января 2021 года.

Минстрой РФ подготовил проект постановления по итогам совещания вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева в июле 2021 года и заседания правкомиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в августе 2021 года.