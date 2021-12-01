ГК "Инград" договорился с банками восстановить рефинансирование ипотеки в ЖК "Филатов луг"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Инград" договорилась с банками восстановить аккредитацию на рефинансирование ипотеки дольщиков жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба девелопера.

"На сегодняшний день клиенты ГК "Инград", купившие квартиры в ЖК "Филатов Луг", могут рефинансировать свои ипотечные кредиты в МКБ, ВТБ, Райффайзенбанке и Промсвязьбанке. Переговоры с партнерами продолжаются, в ближайшее время ожидается подтверждение аккредитации еще от более чем десяти банков-партнеров", - говорится в сообщении.

После снятия всех ограничений банки готовы рефинансировать действующие ипотечные кредиты и оформлять новые сделки, отметил вице-президент ГК "Инград" Михаил Бузулуцкий. "Сейчас самым важным для нас является в кратчайшие сроки введение объекта в эксплуатацию и начало заселения", - добавил он.

Московский городской суд 25 ноября снял обеспечительные меры с жилого комплекса "Филатов луг" в Новой Москве. Для полного устранения влияния ЖК "Филатов луг" на работу радиолокационного комплекса на позиции "Зименки" в октябре 2021 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию новый радиолокационный комплекс.

Сегодня проводится комплектная проверка жилого комплекса, по результатам которой будет выдано заключение о соответствии. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию планируется в декабре, после этого начнется передача ключей дольщикам.

Споры вокруг жилого комплекса

Судебные разбирательства вокруг ЖК "Филатов луг" в Новой Москве начались в 2019 году. Так, в 2019 году Росавиация попыталась отозвать выданное компании "Бизнес групп" (дочерняя компания застройщика "Инград") согласование на строительство, однако Арбитражный суд Московской области признал недействительным аннулирование соглашения.

Кроме того, летом 2019 года иск в Мосгорсуд к "Бизнес групп" относительно ЖК "Филатов луг" подал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Суд частично удовлетворил требования прокуратуры и запретил застройщику превышать высотные отметки, указанные в решении суда, а также заключать договоры на жилые объекты, рекламировать ЖК "Филатов луг" и проводить в Росреестре любые регистрационные действия с жильем в комплексе. В августе 2021 года управление Росреестра по Москве возобновило регистрацию по рефинансированию ипотеки в ЖК "Филатов луг". 25 ноября 2021 года были сняты все ограничения по жилому комплексу.

Жилой комплекс строится в деревне Картмазово в Новой Москве с конца 2017 года. Как отмечали ТАСС в пресс-службе девелопера "Инград", в настоящее время полностью построены четыре корпуса. Их строительство завершили еще в октябре 2019 года, застройщик также благоустроил территорию, построил и укомплектовал детский сад.