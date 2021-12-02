В Москве с начала года ввели в эксплуатацию 48 корпусов-долгостроев

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Общая площадь введенных в эксплуатацию 48 корпусов-долгостроев в Москве с начала года составила порядка 400 тыс. кв. м. В результате более 3,3 тыс. обманутых дольщиков были восстановлены в правах, сообщила в четверг пресс-служба комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"С января 2021 года в столице введены в эксплуатацию 48 корпусов проблемных объектов общей площадью порядка 400 000 кв. м. В этом году решена проблема дольщиков долгостроев в Филимонковском поселении - жилых комплексов "Спорт Таун" и "Марьино Град". Проектирование этих объектов началось еще до включения Филимонковского поселения в столичную черту. Кроме того, восстановлены права всех дольщиков жилого комплекса "Борисоглебское" и жилого комплекса на улице Кастанаевская, пайщиков АО "СУ-155" на Балаклавском проспекте. Эти объекты исключены из "Дорожной карты", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Из 48 корпусов-долгостроев, введенных в эксплуатацию, 45 расположены на территории новой Москвы: это 16 корпусов ЖК "Марьино Град" и 25 корпусов ЖК "Спорт Таун" в Филимонковском поселении, два корпуса ЖК "Борисоглебское" в Новофедоровском поселении, два корпуса ЖК "Медовая долина" в Марушкинском поселении. По одному корпусу введено в ЦАО (ЖК Sky House на ул. Мытной), ЮАО (дом АО "СУ-155" на Балаклавском проспекте) и ЗАО (жилой комплекс на ул. Кастанаевская).