В Волгоградской области планируют решить проблемы обманутых дольщиков к 2024 году

ВОЛГОГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Проблемы обманутых дольщиков планируют решить в ближайшие два года власти Волгоградской области, 8 800 семей уже получили свои квартиры, еще 1 200 получат жилье в 2022-2023 годах, сообщили в четверг в пресс-службе администрации региона.

"В 2022-2023 году мы в регионе решим проблему обманутых дольщиков, выполним задачу, которую поставил перед нами президент, которую поставили перед нами попавшие в трудную жизненную ситуацию люди. <…> На сегодняшний день 8 800 семей уже получили квартиры, осталось 1 200", - цитирует пресс-служба губернатора.

С 2014 года в Волгоградской области было достроено 93 проблемных объекта, тем самым были восстановлены права 8 825 семей. Так, в 2020 году ключи от своих квартир получили 1 453 дольщика, в 2021 - 1 585. До конца 2023 года планируется полностью решить вопрос по 15 многоквартирным домам, восстановив права еще 1 197 семей. По данным администрации региона, власти активно работают с Фондом обманутых дольщиков, который участвует в финансировании домов.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Застройщики, которые привлекают деньги дольщиков напрямую, обязаны делать отчисления в компенсационный фонд в размере 1,2% от стоимости заключенного договора долевого участия. Квартиры, которые продаются по новой модели долевого строительства через счета эскроу, от уплаты освобождаются - риски недостроя берут на себя банки, которые выдают проектное финансирование застройщикам.