Хуснуллин сообщил о снижении долгов за жилищно-коммунальные услуги

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Задолженность населения и предприятий за услуги жилищно-коммунального хозяйства уменьшилась в России во втором квартале 2021 года. Тем не менее необходимо усилить работу по погашению долгов, сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"По отчетным данным, долг за второй квартал уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но сам факт его наличия затрудняет работу предприятий ЖКХ. Наличие задолженности создает кассовый разрыв у ресурсоснабжающих организаций и, как следствие, приводит к неплатежам за топливно-энергетические ресурсы", - приводятся на сайте правительства России слова Хуснуллина.

При этом вице-премьер обратил особое внимание на необходимость усилить работу по погашению задолженности перед предприятиями ЖКХ со стороны предприятий, организаций и населения.

Ранее в ноябре правительство определило критерии отнесения владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям, а также собственников водопроводных и канализационных сетей - к транзитным организациям. Эти меры позволят уйти от неэффективных владельцев участков сетей, обеспечить надлежащую эксплуатацию инженерных сетей ЖКХ и повышение надежности предоставляемых услуг, пояснил Хуснуллин.

По его словам, Минстрою дано поручение проработать алгоритм передачи теплосетевым и транзитным организациям прав владения или пользования такими участками сетей, чтобы не допустить сбои при оказании качественных коммунальных услуг населению.

Вице-премьер также сообщил, что правительство утвердило новые правила технического присоединения к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и установило возможность продления срока проведения экспертизы проектной документации дополнительно еще на 30 рабочих дней. Кроме того, определен перечень элементов строительных конструкций и инженерных систем, замена или восстановление которых возможны в рамках не капитального, а текущего ремонта.