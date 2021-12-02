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Хуснуллин поручил рассмотреть возможность финансирования застройки микрорайона в Черкесске

На территории запланировано строительство социального жилья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою рассмотреть возможность финансирования застройки микрорайона "Спутник" в Черкесске. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина по итогам встречи вице-премьера с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым.

"Глава Карачаево-Черкесской Республики также обратился с вопросом о финансировании за счет инфраструктурных бюджетных кредитов застройки микрорайона "Спутник" в городе Черкесске. Марат Хуснуллин поручил Минстрою рассмотреть возможность финансирования объекта в случае получения дополнительных средств на данный механизм", - говорится в сообщении.

Предположительно, новый район будет располагаться в северной части города Черкесска. На территории запланировано строительство социального жилья.

Теги
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