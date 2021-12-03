Один из крупнейших домов-долгостроев ввели в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в регионе домов-долгостроев площадью почти 25 тыс. кв. метров ввели в эксплуатацию в центре Новосибирска. Жилье получили 327 дольщиков, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Новосибирской области.

В ноябре замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин по итогам проверки площадок двух долгостроев в Новосибирске объявил предостережение о недопустимости нарушения прав дольщиков вице-губернатору Новосибирской области Роману Теленчилову, ответственному за решения в сфере строительства, архитектуры, градостроительства в регионе.

"В этом году мы существенно продвинулись в решении вопроса обманутых дольщиков. Сегодня введены в эксплуатацию 11 долгостроев - из них 10 жилых домов и одна автопарковка. Среди них такие знаковые объекты, как два дома по ул. Тульской, дома по улицам Кавалерийской, Коммунстроевской, Декабристов, Дуси Ковальчук, Чукотской, дом в рабочем поселке Краснообск. До конца года планируется ввод еще нескольких домов. Кроме того, поданы ходатайства в отношении почти четырех десятков проблемных объектов в московский ППК "Фонд", 12 домов уже получили одобрение, ждем принятия решения по остальным объектам", - сказал исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков, слова которого приводятся в сообщении.

Строительство жилого комплекса "Огни Сибири" в Центральном районе Новосибирска должно было завершиться в третьем квартале 2020 года, однако застройщик - АО "Город в городе" - не смог достроить объект и передать квартиры гражданам в установленные сроки. Достройка дома переменной этажности (17-25 этажей) завершена, устранены замечания надзорных органов, объект введен в эксплуатацию.

По словам Колмакова, завершение строительства дома было произведено силами застройщика, без проведения процедуры банкротства. "Ключи от своих квартир получат 327 дольщиков. Кроме того, закончено строительство автостоянки на 250 машино-мест и трансформаторной подстанции", - добавили в пресс-службе.