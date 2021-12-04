Эксперт: трансформация Главгосэкспертизы приведет к сокращению сроков строительства

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Трансформация работы Главгосэкспертизы России приведет к сокращению сроков строительства и оптимизации его стоимости в пятилетней перспективе. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главгосэкспертизы России - руководитель Инжинирингового центра Главгосэкспертизы России Алексей Серебряков.

Он уточнил, что пятилетняя стратегия развития организации предполагает расширение спектра предоставляемых услуг и переход от жесткого нормоконтроля к консалтингу. "Мы планируем заниматься комплексным экспертным консалтингом по самым востребованным в строительном комплексе направлениям деятельности. В пятилетней перспективе результатом внедрения новых услуг должна стать трансформация экспертизы в институт управления эффективностью строительства и, как следствие, минимизация рисков перепроектирования, повышение его качества, сокращение сроков строительства и повышение оптимальности его стоимости", - сказал Серебряков.

Он добавил, что в мае был создан Инжиниринговый центр Главгосэкспертизы России, который проводит комплексный анализ технических решений и стоимости инвестиционных проектов. Сопровождение ведется с самых ранних этапов проектирования на всем жизненном цикле реализации. "В том числе, Центр проводит оценку экономической эффективности и обоснованности проектных решений, начиная с ранних этапов их реализации - инвестиционной концепции, обоснования инвестиций и формирования заданий на проектирование", - пояснил Серебряков.

Руководитель центра добавил, что центр апробирует услуги консультационно-экспертного сопровождения на пилотных проектах. "В настоящее время осуществляется выбор пилотных проектов для практической отработки подходов к внедрению института экспертного сопровождения проектов и института строительного инжиниринга. Подготовлены программы на оказание консультационных услуг и услуг по экспертному консалтингу для двух сложных производственных объектов в области нефтегазохимии. В программах учтены требования к условиям и особенностям экспертизы таких проектов", - рассказал Серебряков.

Он также уточнил, что в 2021 году центр провел технологические и ценовые аудиты обоснований инвестиций на отдельных этапах реализации проектов железнодорожного и автодорожного строительства и объектов социальной сферы.