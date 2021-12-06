Объем рефинансирования ипотеки упал на 58%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Объем рефинансирования ипотеки крупнейшими банками в октябре 2021 года снизился на 58% по сравнению с октябрем 2020 года и достиг 28 млрд рублей. Об этом говорится в совместном исследовании аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

"На рефинансирование ипотеки топ-20 банков выдали 11 тыс. кредитов (-58% к октябрю 2020 года; -13% к сентябрю 2021 года) на 28 млрд рублей (-58% к октябрю 2020 года; -10% к сентябрю 2021 года)", - отмечается в исследовании.

Кроме того, доля рефинансирования в общем количестве выдачи снизилась на 6 п.п. в годовом выражении, до 7%. "Замедление рефинансирования связано с ростом ставок и уменьшением доли нерефинансированного портфеля", - считают аналитики ДОМ.РФ и Frank RG.

В топ-5 банков по объемам рефинансирования в октябре 2021 года входят ВТБ (12,5 млрд рублей), Сбербанк (3 млрд рублей), Промсвязьбанк (2,3 млрд рублей), Банк ДОМ.РФ (1,8 млрд рублей) и Альфа-Банк (1,4 млрд рублей). Они обеспечивают 74% от всей выдачи кредитов на цели рефинансирования ипотеки.

Средневзвешенная ставка предложения по рефинансированию выросла на 0,02 п.п. в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем, до 8,33%, добавляется в исследовании.