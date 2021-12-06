Порядка 290 тыс. детей-сирот в России состоят на учете для получения жилья

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 290 тыс. детей-сирот в настоящее время в России состоят на учете для получения жилья. Об этом в понедельник сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Анастасия Аккуратова на совещании в Совете Федерации на тему "Вопросы определения единого оператора мероприятий государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан".

"В настоящее время на учете в качестве нуждающихся в целом по РФ состоит 290 тыс. человек. Из них достигли совершеннолетия и получили право на обеспечение жилыми помещениями, но до настоящего времени не обеспечены, - 199 442 человека", - сообщила она.

Она отметила, что регионы ежегодно получают в качестве помощи субсидию из федерального бюджета, в 2021 году ее размер составил 10 млн рублей. Вместе с тем субъектам сложно освоить такие средства.

"На 3 декабря 2021 года освоение средств федеральной субсидии составляет всего лишь 67%. Хочу отметить, что это, конечно, больше, чем в предыдущем году. В прошлом году у нас было в это же время примерно 57% <…>. Основное освоение будет идти в декабре, но тем не менее, к сожалению, регионам сложно освоить эти средства", - сообщила Аккуратова.