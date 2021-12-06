В Совфеде считают, что единый жилищный оператор должен обобщить информацию

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Единый жилищный оператор, который планируют создать в РФ, должен аккумулировать информацию о нуждающихся в жилье и помочь найти нестыковки в очередях на жилье, а также стать центром методологической помощи муниципалитетам и регионам. Такое мнение высказал в понедельник сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий.

Ранее в понедельник замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев сообщал, что единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется создать в 2022 году - начале 2023 года. Цифровую платформу планируется связать с другими информационными ресурсами: ЕГИССО (Единая государственная информационная система социального обеспечения), ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) и ресурсом Федеральной налоговой службы.

"Этот единый оператор должен выступать в роле концентратора информации. В него должна сходиться вся информация, потому что его основная задача впоследствии - стать методологическим центром", - сказал он на совещании в Совете Федерации "Вопросы определения единого оператора мероприятий государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан".

Он отметил, что в очереди граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, необходимо убрать критерии, которые позволяют гражданам относиться к нескольким категориям нуждающихся. "Я считаю, что, если мы действительно вычистим очередь в хорошем смысле, то есть уберем все нестыковки, все сдвоения, строения, которые там существуют, мы будем иметь, во-первых, реальную картину, во-вторых, мы будем иметь цифры, от которых может быть мороз по коже будет бежать не так сильно. С точки зрения методологического центра <…> нужно дать палитру возможностей, то есть сегодня нужно искать варианты для того, чтобы эту страшную очередь сдвинуть с мертвой точки", - пояснил он.

Кроме того, для решения проблемы граждан, относящихся к муниципальным льготникам, необходимо, по мнению Чернецкого, уходить от модели предоставления жилья в собственность. "Я считаю, что нам применительно к этой очереди [муниципальной] нужно в первую очередь начинать заниматься вопросом арендного жилья, то есть нужно вообще по мере сил и возможности уходить сегодня в решении этой проблемы по льготным категориям [граждан] от выделения в собственность [жилья]. Тогда мы будем иметь возможность по некоторым категориям контролировать лучше", - пояснил он.