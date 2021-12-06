ЦИАН запретил публиковать объявления, дискриминирующие по этническим и расовым признакам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Поисковик недвижимости ЦИАН запретил публиковать объявления, которые содержат ограничения и запреты, относящиеся к гражданству, национальности, расе, вероисповеданию и другим признакам. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале сервиса для риелторов и партнеров.

Соответствующие изменения были внесены в лицензионное соглашение сервиса. "С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)", - говорится в сообщении.

Авторам объявлений, в которых содержатся дискриминационные требования (например, "рассмотрим только славян"), предлагается отредактировать текст в соответствии с новыми правилами до 1 февраля 2022 года.

"После наступления этой даты ЦИАН оставляет за собой право на самостоятельное внесение соответствующих корректировок в описание размещенных вами объектов", - говорится в сообщении.