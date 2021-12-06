Средства от реструктуризации кредитов 64 регионов позволят создать 130 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проекты в 64 регионах, которые будут реализованы в том числе за счет высвобожденных средств после реструктуризации бюджетных кредитов, позволят создать 130 тыс. новых рабочих мест в стране. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

"Большая работа идет по реструктуризации бюджетных кредитов, которая позволяет реструктурированные деньги от бюджетных кредитов вкладывать также в экономику. Эту работу ведет министерство экономики. Хочу отметить, что на сегодняшний день уже одобрено предложение по инфраструктурным объектам в объеме 195 млрд, что позволит 428 новых инвестиционных проектов решить в 64 регионах с объемом внебюджетных инвестиций более 2 трлн рублей <...> и создать 130 тыс. рабочих мест", - сказал Хуснуллин.

Также вице-премьер РФ сообщил, что регионы активно пользовались еще одним финансовым инструментом - инфраструктурными кредитами. По его словам, больше половины проектов российских субъектов связаны с созданием инженерной инфраструктуры. "Второй вопрос - общественный транспорт. Я знаю, что в рамках социальных инициатив принято решение о развитии этого проекта как отдельного, его усиления, потому что вы видите - регионы большую часть денег, треть с лишним, попросили именно на развитие общественного транспорта, и это пока маленькая толика того, что просят регионы", - пояснил Хуснуллин.

Он добавил, что также для кредитования были популярны проекты по дорожному строительству и социальной инфраструктуре.

В 2020 году правительство РФ продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Регионы смогли направлять высвобождаемые в результате реструктуризации средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов. В начале декабря стало известно, что регионы России с 2022 года смогут направлять высвобождаемые при реструктуризации бюджетных кредитов средства на борьбу с пандемией коронавируса.