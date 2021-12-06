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Выдача разрешений на строительство жилья в России выросла на 43%

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что объем ввода жилья по итогам года будет превышен по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Выдача разрешений на строительство жилья в России с начала года выросла на 43%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у премьер-министра Михаила Мишустин по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки.

"Начиная с 2019 года с переходом на счета эскроу было снижение разрешений на строительство. За последний год по сравнению с аналогичным периодом у нас разрешений на строительство на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы раскручиваем стройку, предложение, это у нас неплохо получается", - сказал Хуснуллин

Он добавил, что объем ввода жилья по итогам 2021 года будет превышен по сравнению с прошлым годом. "Причем превысим значительно, данные будут известны к началу года", - отметил вице-премьер.

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РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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