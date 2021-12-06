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Все проблемные корпуса ЖК "Медовая долина" ввели в эксплуатацию в Москве

Комплекс исключат из единого реестра проблемных объектов и городской "дорожной карты"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Последний проблемный корпус ЖК "Медовая долина" ввели в эксплуатацию в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Застройщик ООО "Логитек" (корпорация "Баркли") получил разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного корпуса №5 в составе жилого комплекса "Медовая долина". Дому присвоен почтовый адрес: г. Москва, ул. Медовая долина, д. 4 (Новомосковский административный округ). <...> Таким образом, жилой комплекс может быть исключен из единого реестра проблемных объектов и городской "дорожной карты", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, которые приводит пресс-служба.

В Москомстройинвесте уточнили, что в корпусе №5 свои квартиры ожидают 447 пострадавших граждан. После завершения необходимых юридических и организационных процедур им могут быть выданы ключи. Построенный семиэтажный дом имеет площадь более 17,6 тыс. кв. м.

"В июне 2021 года застройщик завершил строительство и ввел в эксплуатацию корпуса №4 и №6, в которых были обеспечены права 772 дольщиков. А в сентябре текущего года был введен в эксплуатацию детский сад на 125 мест. В рамках проекта также продолжается строительство корпусов №№ 7-9 пятого этапа ЖК "Медовая долина", - отметили в Москомстройинвесте.

В марте 2018 года были введены в эксплуатацию три корпуса (1, 2, 3) первого этапа. Однако по домам третьего этапа корпорация "Баркли" свои обязательства своевременно исполнить не смогла, что привело к срыву сроков ввода в эксплуатацию домов. В ноябре 2020 года по результатам заседания кредитного комитета ПАО "Промсвязьбанк" предоставил застройщику кредитную линию проектного финансирования для завершения строительства ЖК "Медовая долина".

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