Кабмин направит более 100 млрд рублей в регионы на расселение аварийного жилья

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о направлении еще свыше 100 млрд рублей в регионы на ускоренное расселение граждан из аварийного жилья, сообщили во вторник в пресс-службе кабмина.

"Деньги на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Они позволят ускорить выполнение мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и расселить людей из почти 2 млн кв. метров аварийного жилья", - отмечается в сообщении.

Премьер также подписал распоряжение о выделении регионам свыше 1,2 млрд рублей на модернизацию важных объектов инфраструктуры. Деньги пойдут на реконструкцию инженерных сооружений в Санкт-Петербурге, защищающих город от наводнений, на благоустройство дворовых и общественных территорий в Псковской области, а также на реконструкцию очистных сооружений в Курске. Кроме того, часть финансирования будет направлена на проведение работ по повышению устойчивости жилых домов в Камчатском крае, который является сейсмически активным регионом.