Эксперт: спрос на новостройки в Москве за два года вырос на 16%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Спрос на новостройки в Москве по предварительным итогам 2021 года на 5% превысил результаты продаж предыдущего года, в сравнении с 2019 годом показатель увеличился на 16%. Такое мнение в четверг высказала журналистам директор по развитию риелторской компании "Метриум" Наталья Сазонова.

"Мы ожидаем, что к концу 2021 года будет зарегистрировано не менее 82 тыс. договоров участия в долевом строительстве в Москве, включая Новую Москву. Это на 5% больше, чем в 2020 году и на 16% больше, чем в 2019 году", - сказала она.

Хотя власти переформатировали программы господдержки ипотеки и ускорилась инфляция, девелоперы и риелторы завершают 2021 год с плюсом по числу сделок, отмечают в "Метриум". При этом к концу года рост цен на столичные новостройки замедлился, говорится в аналитической отчете компании. Так, с лета 2020 по середину 2021 года средняя цена квадратного метра в новостройках Москвы массового сегмента росла на 2,3% в месяц, а после пересмотра программы льготной ипотеки с 1 июля - на 1,5%.

Себестоимость строительства жилья, по данным Росстата, выросла за год на 15%, а по оценкам разных экспертов - на 20-35%, что примерно соответствует увеличению конечной цены недвижимости, пишут аналитики компании. В частности, в третьем квартале 2021 года в целом новостройки столицы подорожали на 20% - до 380 тыс. рублей за кв. м в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.