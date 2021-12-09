Более 14 тыс. молодых семей в России получили соцвыплаты на покупку жилья в 2021 году

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Более 14 тыс. российских молодых семей в 2021 году получили социальные выплаты на приобретение жилья, сообщила в четверг пресс-служба Минстроя России.

"В этом году Минстрой России обеспечил выдачу свидетельств на право получения социальных выплат 14,2 тысячи молодых семей. Более 12 тысяч уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Из федерального бюджета перечислено 98,4% запланированных на программу в 2021 году средств. Как ранее сообщали в Минстрое, на 2021 год предусмотрены социальные выплаты для 14,4 тыс. молодых семей.

Сейчас Минстрой России занимается заключением соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на реализацию программы в 2022 году, в том числе определяет итоговое количество претендентов на социальные выплаты. Заявки на участие представили все субъекты РФ, кроме Москвы, которая не участвует в программе.

Социальные выплаты на покупку жилья предоставляются по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". С 2014 года поддержку получили более 110 тыс. молодых семей. Свидетельство на получение социальной выплаты действует в течение 7 месяцев. Если молодая семья отказывается от выплаты, свидетельство предоставляется следующей по списку молодой семье.