Объем строительства жилья в России по итогам 11 месяцев 2021 года вырос на 66%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Около 39 млн кв. метров многоквартирного жилья начали строить в России за 11 месяцев 2021 года, что на 66% больше, чем годом ранее, сообщили в четверг в ДОМ.РФ.

"За 11 месяцев этого года в России, по данным информационной системы наш.дом.рф, запущены проекты многоквартирного строительства площадью 39 млн кв. м - на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. География запусков в этом году расширилась на 90 городов и поселков", - говорится в сообщении.

Так, за 11 месяцев реализация новых жилых проектов началась в 413 населенных пунктах 78 регионов, а за 11 месяцев 2020 года было 323 населенных пункта.

"Больше всего запуски проектов многоквартирного жилья в относительном выражении выросли в средних по численности городах - от 100 до 250 тыс. человек: более чем в два раза. Причем этот прирост не только за счет спутников Москвы или Санкт-Петербурга, но и отдаленных от столичных агломераций городов: Южно-Сахалинска, Артема, Ханты-Мансийска, Великого Новгорода и других", - приводятся в сообщении слова руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга.

В полтора раза больше многоквартирного жилья начали строить в городах с населением до 100 тыс. человек. В общей сложности с января по ноябрь здесь начата реализация проектов площадью 6,4 млн кв. м - это 16% от объема всех новых жилых проектов в стране за это же время.