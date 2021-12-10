Объем льготной ипотеки на покупку жилья в Москве вырос в 3,4 раза за месяц

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число льготных ипотечных кредитов в Москве за октябрь составило 2,4 тыс., объем выданных кредитов вырос в 3,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Объем выданных льготных ипотечных кредитов на приобретение жилья в столице в октябре достиг 8,5 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с предыдущим месяцем. Число льготных ипотечных кредитов составило 2,4 тыс. кредитов, что выше сентябрьского показателя в 2,6 раза. <…> В первую неделю октября было выдано много кредитов, одобренных еще до изменений в госпрограмме льготного ипотечного кредитования, которые вступили в силу 1 июля 2021 года. Ставка кредита была повышена с 6,5% до 7%, максимальный размер кредита снижен до 3 миллионов рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, заемщики стремились до июля оформить кредиты на прежних, более выгодных для них условиях, а кредитные сделки оформляли уже позднее. На рост ипотеки в том числе повлияло расширение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком, а также появление новых совместных ипотечных продуктов от банков и застройщиков, которые они организовывают в целях повышения спроса на недвижимость. На долю Москвы приходится 26% от общей суммы выданных в рамках программы льготных ипотечных кредитов. В тройку лидеров по объемам предоставления льготных ипотечных кредитов на покупку жилья в столице в рамках госпрограммы входят Сбербанк, банк ВТБ и Альфа-Банк.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, увеличение объема ипотечных кредитов, ставка по которым субсидируется государством, поддерживает спрос и тем самым дает уверенность застройщикам в успешной реализации запускаемых проектов. Так, объемы ввода жилой недвижимости в Москве в январе - октябре 2021 года составили более 5,9 млн квадратных метров, что больше, чем за аналогичный период 2019 года на 51,3%.

"Теперь в Москве ипотечные сделки при покупке квартиры на вторичном рынке Росреестр регистрирует за 24 часа. Только за два месяца действия этой услуги свои права в сокращенные сроки оформили 9 тыс. москвичей, в среднем по 160 человек ежедневно", - добавил руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Он также уточнил, что если в целом смотреть на регистрацию ипотечных сделок на рынке первичного и вторичного жилья, то даже после изменения программы льготной ипотеки в июле - октябре спад не фиксировался, напротив - количество ипотечных сделок, зарегистрированных Росреестром Москвы по сравнению с прошлым годом выросло на 3,3%: 42,9 тыс. и 41,5 тыс. соответственно.