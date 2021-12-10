Около 153 тыс. кв. м жилья построят на территории бывшей ивановской мануфактуры

ТАСС, 10 декабря. Около 153 тыс. кв. м жилья построят до 2026 года в Иваново за счет развития территории Большой Ивановской мануфактуры - некогда крупнейшего текстильного предприятия региона. На эти цели планируется направить 17 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Корпуса Ивановской мануфактуры были построены в XVIII веке и располагаются по обе стороны реки Уводь в центре Иванова. Фабрика была закрыта в 2008 году. В июне ВЭБ.РФ, девелоперская группа "Родина" и правительство Ивановской области подписали соглашение о редевелопменте территории, которое предполагает реконструкцию объектов культурного наследия, строительство нового жилья, социальных объектов и благоустройство.

"В рамках реализации инвестиционного проекта группа "Родина" планирует заняться комплексным развитием территории старинных мануфактур, строительством современного жилья, формированием центра городского притяжения с социальной инфраструктурой и комфортной городской средой на базе Большой Ивановской мануфактуры (БИМ). Компания намерена построить на территории БИМ около 153 тыс. кв. м жилья", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что порядка 53 тыс. кв. м. планируют сдать в 2024 году, по 50 тыс. кв. м. - в 2025 и в 2026 гг. Планируемый объем инвестиций составляет 17 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что на территории также планируется создать кампус для пяти вузов с технопарком и образовательным центром на 200 тыс. студентов. Как пояснили в правительстве, в середине декабря 2021 года в регионе пройдут стратегические сессии для представителей вузов области, научных организаций, органов региональной власти и ключевых партнеров.

"Будут выработаны стратегии развития и принципы взаимодействия между участниками в рамках формируемого консорциума пяти университетов - Ивановского государственного политехнического университета, Ивановского государственного университета, Ивановского государственного химико-технологического университета, Ивановского государственного энергетического университета, Ивановской государственной медицинской академии", - отметили в пресс-службе.

О проекте

Большая Ивановская мануфактура расположена в историческом центре Иванова, ее общая площадь достигает 25 га. В марте 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с ВЭБ.РФ придумать концепцию развития Ивановских мануфактур и найти инвесторов под проект. В результате мастер-девелопером проекта стала компания "Прогород" (входит в группу ВЭБ.РФ), а группа "Родина" - комплексным оператором территории и новой застройки. В октябре 2021 года региону была одобрена заявка на получение инфраструктурного кредита для создания коммуникаций на территории.