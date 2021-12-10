Степашин заявил, что средств на переселение из аварийного жилья до 2023 года достаточно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Средства на переселение из аварийного жилья в России до 2023 года есть и гарантировано будут, сообщил в пятницу на совещании в крымском правительстве глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Нам президент поставил задачу завершить вторую программу до 2023 года. Сейчас уже перемещаются 100 млрд рублей с 2023 года. И, вы знаете, <...> на переселение из аварийного жилья средства есть, и они гарантировано будут", - сказал Степашин.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.