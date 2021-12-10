Аксенов: отставание по расселению аварийных домов в Крыму ликвидируют к июлю 2022 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма намерены к 1 июля 2022 года ликвидировать отставание по программе переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщил в пятницу журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Планы по ликвидации отставания должны быть реализованы до 1 июля 2022 года. Здесь придется идти путем выкупа, стройкой не успеем, это сократит время предоставления удобного и комфортного жилья тем людям, которые в аварийном проживают", - сказал Аксенов.

По его словам, в общей сложности за три года планируется расселить 665 человек по программе, при этом признаки аварийности имеют еще 238 домов. "По ним договорились, до пятницы на следующей неделе актуализируем все данные по всем муниципалитетам, заявку подадим в Фонд [содействия реформированию ЖКХ]", - сказал Аксенов.

До вхождения Крыма в состав России переселение граждан из аварийного жилья не осуществлялось. По программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах" предусмотрено переселение 942 жителей республики из 38 аварийных многоквартирных домов. Программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах" предусмотрено переселение еще 1 446 человек из 53 аварийных домов. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" до конца 2021 года планируют ввести в эксплуатацию 741 тыс. кв. м. жилья.

В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны переселить из непригодного для проживания жилого фонда.