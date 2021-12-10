Эксперты назвали риски в создании государственной платформы по аренде жилья

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Законопроект о создании государственной информационной системы по учету рынка аренды жилья и регистрации договоров аренды на онлайн-платформе может быть негативно воспринят населением, что повлечет желание собственников скрыть факт сдачи своей квартиры в аренду. Такое мнение выразили в пятницу ТАСС в пресс-службе "Авито недвижимость".

"Рынок недвижимости только начал в последние годы выходить из серой зоны и переходить на легальные цифровые платформы. Такая инициатива откатит все эти усилия назад", - прокомментировали в компании.

По мнению онлайн-классифайда, инициатива может, наоборот, привести к сокращению налоговых платежей, снижению доверия к институту самозанятых и росту недовольства граждан.

Ранее Минстрой России разработал проект закона о создании государственной информационной системы (ГИС) по контролю за операциями по аренде квартир, апартаментов и машино-мест. Мера направлена на увеличение прозрачности рынка аренды, с которого государственный бюджет недополучает до 162 млрд рублей в год. Создание платформы учета арендного жилья не повлияет на работу сайтов объявлений о сдаче в наем и продаже недвижимости, а также не окажет негативного влияния на конкуренцию в этом сегменте, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.