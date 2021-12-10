В Северной Осетии до конца года 15 вдов ветеранов войны получат субсидии на жилье

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 декабря. /ТАСС/. В Северной Осетии до конца года 15 вдов ветеранов войны получат субсидии на приобретение жилья. Об этом ТАСС сообщил врио министра строительства и архитектуры Константин Моргоев.

"С начала года сертификатами обеспечено 19 членов семьей погибших участников Великой Отечественной войны, в том числе два участника войны. До конца года планируется обеспечить еще 15 граждан указанной категории", - сказал Моргоев.

Всего на эти цели выделено из федерального бюджета более 52 млн рублей.

В регионе отмечают, что участники Великой Отечественной Войны в очереди на получение жилья на данный момент не состоят.

Реализация мероприятий ведется в соответствии с федеральным законом от 12 января 1995 года "О ветеранах" и указом президента РФ от 7 мая 2008 года "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", нуждающихся в улучшении жилищных условий и в целях обеспечения жилыми помещениями членов семей погибших участников Великой Отечественной войны.