Фонд дольщиков продал около 800 свободных квартир в завершаемых долгостроях

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Фонд защиты прав дольщиков продал около 800 свободных квартир в достраиваемых проблемных домах, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"С начала 2021 года было реализовано 718 свободных квартир. За все время продано порядка 798 квартир", - сказали в пресс-службе.

Впервые аукционы были объявлены в августе 2020 года. Сейчас продажи ведутся в пяти жилых комплексах в Московской области, строительством которых занимался обанкротившийся застройщик Urban Group: "Видный город", "Лайково", "Лесобережный", "Митино О2", "Солнечная система". Раньше квартиры также продавились в ЖК "Опалиха О3".

Гендиректор Фонда дольщиков Константин Тимофеев в июне сообщал журналистам о планах до конца 2021 года продать свободные квартиры в достраиваемых проблемных объектах на сумму около 5 млрд рублей. Эти деньги идут на восстановление жилищных прав обманутых дольщиков, отмечал он.