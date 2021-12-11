В Махачкале еще 45 многоквартирных домов исключили из списка самостроев

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Более 40 многоквартирных домов в Махачкале исключили из списка самостроев, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Под председательством врио первого заместителя председателя правительства Республики Дагестан Батыра Эмеева состоялось заседание правительственной комиссии по выработке предложений о возможности приведения самовольно возведенных на территории республики многоквартирных домов в соответствие с установленными законодательством требованиям", - говорится в сообщении.

"На обсуждение комиссии было вынесено 50 МКД, построенных с нарушением градостроительных норм. Данные многоквартирные дома были обследованы и признаны безопасными, однако, по каждому вынесены рекомендации по устранению замечаний. По итогам заседания комиссии было принято решение об исключении еще 45 многоквартирных домов из списка самостроев, построенных с нарушениями градостроительных норм", - говорится в сообщении.