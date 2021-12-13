В Хабаровском крае планируют привлечь к сдаче проблемных домов регионального застройщика

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае планируют достраивать проблемные дома дольщиков с помощью регионального застройщика. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Новый механизм работы поможет нам справиться с долгостроями в Хабаровском крае. Я поручил заместителю председателя правительства по вопросам строительства Кериму Сунгурову изучить возможность и перспективы появления регионального застройщика на местном рынке жилья", - написал Дегтярев.

Сейчас над разрешением ситуации с проблемными домами, строящимися с участием дольщиков, регион работает с федеральным Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства. Региональный застройщик позволит двигаться в этом направлении быстрее, структура взяла бы на себя обязательства завершить и сдать проблемные жилые объекты.

"Такая практика доказала свою эффективность в других субъектах страны. У нас в регионе сейчас "подвешенным" остается вопрос обеспечения квартирами почти 1 700 дольщиков. Его успешное решение войдет в перечень обязательных пунктов дорожной карты по достижению цели - вводу миллиона квадратных метров нового жилья в год. Это поручение президента страны Владимира Владимировича Путина", - написал Дегтярев.

По данным комитета государственного и строительного надзора правительства Хабаровского края, в настоящее время в регионе ситуация остается сложной в отношении 23 многоквартирных домов. В следующем году планируется восстановить права порядка 600 владельцев жилья в шести домах, в 2023 году - завершить строительство 13 домов для более 1 тыс. хабаровчан.