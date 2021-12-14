Девелопер "Эталон" реализует принцип "15-минутного города" во всех новых проектах

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Девелопер "Эталон" планирует реализовать концепцию "пятнадцатиминутного города" во всех новых проектах комплексного освоения территории. Об этом на пресс-конференции Urban Awards в ТАСС сообщил вице-президент по маркетингу и продвижению группы "Эталон" Василий Фетисов.

"Основная идея этой концепции - пятнадцатиминутная доступность всех точек интереса внутри жилой застройки. Доступность как пешком, так и на общественном транспорте, либо велосипеде или самокате. В нашем проекте Shagal мы эту концепцию используем и планируем ее применять практически во всех наших проектах комплексного освоения территорий", - сказал Фетисов.

Он уточнил, что концепция зародилась в Европе, где быстро набрала популярность и распространилась по всему миру.

Фетисов добавил, что в целом пандемия коронавируса с переходом на гибридные форматы работы сделала более заметным тренд на сращивание жилой и коммерческой функций внутри новых проектов. Это также выражается в распространении коворкингов внутри жилых комплексов и выделении рабочих пространств в многокомнатных квартирах по запросу клиентов.

Экологичные подходы

Фетисов также указал, что на рынке жилой недвижимости растет востребованность экологичных решений. Этот тренд сохранится и в будущем.

"Мы видим большой спрос на озеленение, дизайнерское благоустройство. Это маст-хэв: создание зеленой экологичной среды внутри ЖК, даже отдельных парков, аллей, зеленых каркасов по комплексному освоению территории или в формате "пятнадцатиминутного города", - сказал он.

О компании

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Группа консолидировала 100% "Лидер-инвеста", одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости, в августе 2019 года.