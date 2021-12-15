В Москве отреставрировали жилой дом Наумовых-Волконских

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских завершили в Москве. Работы проходили по программе "1 рубль за 1 квадратный метр", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Объект культурного наследия восстановили в рамках городской программы "1 рубль за 1 квадратный метр". Арендатор объекта выполнил все условия программы и с ноября 2021 года перешел на льготную ставку аренды особняка в Хамовниках площадью около тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

Программа "1 рубль за 1 квадратный метр" действует в столице с 2012 года. Чтобы воспользоваться ею, инвесторам нужно принять участие в специальных аукционах по аренде ветхих памятников архитектуры. Победитель торгов обязан в течение пяти лет провести реставрационно-восстановительные работы - это является основанием для перехода на льготную ставку аренды.

"С 2012 года на спецторгах реализовали 32 объекта культурного наследия. Реставрационные работы завершились уже на 20 объектах, из них на льготную ставку перешли 19, в том числе жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

В рамках реставрации специалисты провели необходимые работы по сохранению этого прекрасного памятника архитектуры. Отреставрировали кирпичный объем здания, усилили конструкции в подвале, раскрыли исторические оконные проемы и приямки, отремонтировали своды Монье. Особое внимание они уделили реставрации и воссозданию утраченных элементов лепного декора главного фасада, включая восстановление сложного аттика над портиком и картуша.

О здании

Здание по адресу: улица Пречистенка, дом, 36, строение 2 построили в начале XIX века. Это был деревянный особняк, который позже расширили за счет кирпичной пристройки. В нынешнем виде сооружение существует с 1907 года. С 1926 по 2015 год здесь располагалась детская библиотека имени Н. К. Крупской. За это время здание обветшало, требовались срочные восстановительные работы. Жилой дом Наумовых-Волконских выставили на городские торги в 2016 году.