Девелопер "Эталон" получил разрешение на строительство жилья в Омске

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Группа "Эталон" получила разрешительную документацию на строительство первых трех домов жилого комплекса в Омске, сообщил девелопер.

"Запуск первого регионального проекта - важный шаг на пути реализации стратегии расширения группы "Эталон" в регионы. Помимо Омска, мы планируем в течение года активно разрабатывать проекты в Новосибирске и выходить в другие города", - приводятся в сообщении слова президента "Эталона" Геннадия Щербины.

Жилой квартал в Омске будет возведен на участке площадью 164 га на левом берегу реки Иртыш в Кировском округе города. Первая очередь будет включать 14 жилых домов реализуемой площадью около 150 тыс. кв. м, а также детский сад, встроенные коммерческие помещения и паркинги. Проект также предусматривает благоустройство территории - здесь появятся детские и спортивные площадки, скейтпарк и скверы.

Девелопер рассчитывает полностью завершить проект до конца 2030 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента создания компания ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.