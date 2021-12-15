Доля электронной ипотеки в России выросла в шесть раз с прошлого года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доля электронной ипотеки в России достигла 60%, увеличившись в шесть раз с 2020 года, сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский на правительственном часе в Совете Федерации.

"Мы сократили сроки регистрации прав [по ипотечным сделкам] до двух дней. Доля электронной ипотеки сегодня выросла в шесть раз, составляет 60%. И это уже в три раза превышает показатели национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал Скуфинский. По его словам, в 2020 году доля электронной ипотеки составляла 9%.

Такую же работу, как отметил Скуфинский, Росреестр провел с застройщиками - доля электронного взаимодействия выросла в 3,5 раза и составляет 70%.

По данным ведомства, в целом доля электронных пакетов на учетно-регистрационные действия по сравнению с началом 2020 года выросла почти вдвое - до 40%.