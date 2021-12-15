Сервис Росреестра позволил вовлечь в оборот 1 тыс. участков под строительство жилья

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. земельных участков вовлекли в оборот под строительство жилья благодаря сервису "Земля для стройки" с конца 2020 года, сообщил в среду руководитель Росреестра Олег Скуфинский на правительственном часе в Совете Федерации.

"Сформировали банк данных земли для жилищного строительства - более 5 тыс. земельных участков. Для свободного доступа к этим данным на публичной кадастровой карте разработан и внедрен сервис "Земля для стройки". Уже вовлечено в оборот более 1 тыс. земельных участков", - сказал Скуфинский.

По данным Росреестра, площадь вовлеченных в оборот земельных участков составляет почти 3 тыс. га. При этом к 2030 году ведомство планирует сформировать банк данных земли для жилищного строительства в объеме не менее 200 тыс. га.

Сервис "Земля для стройки" был создан на публичной кадастровой карте в конце 2020 года, он отображает выявленные земли. С помощью сервиса граждане могут оценить и выбрать на карте подходящие для строительства жилья земли и направить информацию в ответственный орган власти. После определения статуса собственности участка проходит электронный аукцион, победитель которого оформляет право пользования на конкретный участок.