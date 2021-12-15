Объем ввода жилья по программе реновации вырастет более чем вдвое в ТиНАО в 2022 году

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Порядка 176 тыс. кв. м жилья по программе реновации введут в эксплуатацию в Новой Москве в 2022 году, что более чем в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

"На сегодняшний день уже семь домов введено в эксплуатацию. Это 70 тыс. кв. м. На будущий год в два с лишним раза увеличивается объем ввода. Планируется ввести 176 тыс. кв. м. Это 19 жилых домов", - сказал Жидкин.

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее включены 5 174 дома - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м. Новое жилье получат более 1 млн человек.