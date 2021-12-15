Прием заявок на соципотеку в 2022 году для подмосковных педагогов начнется 10 января

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Педагоги в Московской области с 10 января смогут подать заявку на участие в программе "Социальная ипотека" в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С 10 января начнется прием заявок на участие в программе "Социальная ипотека". В 2022 году получить сертификат на приобретение жилья по программе смогут воспитатели, учителя и наши молодые специалисты", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Первыми подать документы смогут воспитатели - с 10 января по 11 февраля. Каклюгина уточнила, что прием заявок будет осуществляться дистанционно, и все желающие уже могут начинать готовить необходимый пакет документов.

"Кандидаты должны соответствовать ряду требований, например, иметь трудовой стаж не менее трех лет для молодых специалистов и не менее пяти лет - для учителей, а также первую или высшую квалификационную категорию или ученую степень. Главное условие - это работа в течение 10 лет в одной образовательной организации Подмосковья", - отметила она.

Программа "Социальная ипотека" реализуется в Московской области с 2016 года. Она позволяет подмосковным учителям, воспитателям, ученым, тренерам приобрести собственное жилье на выгодных условиях. Регион берет на себя все расходы, а участник программы выплачивает только проценты по кредиту.