Путин поддержал планы по капстроительству

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу по выполнению планов капитального строительства в стране на ближайшие годы.

"Что касается стройки, [вице-премьер] Марат Шакирзянович [Хуснуллин] предложил детальный алгоритм действий, который обеспечит реализацию планов капитального строительства как на федеральном, так и на региональном уровне. Очень важно, что он затрагивает всю бюджетную трехлетку, а значит, обеспечит необходимый горизонт планирования и предсказуемости для регионов и для подрядчиков", - сказал глава государства на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. "Я поддерживаю эту инициативу", - заявил Путин.

При этом он поручил правительству в самое ближайшее время принять решения для реализации этой инициативы. Президент заметил, что остаются еще некоторые вопросы по данной теме, но рассчитывает, что они будут закрыты.

"В зоне прямой ответственности правительства находится завершение строительства не только федеральных, но и региональных проектов. Не нужно ждать и все время ссылаться на то, что ваши коллеги в регионах там что-то не доделали или сделали не вовремя. Помогите им, пожалуйста", - обратился глава государства к членам кабинета министров. Он указал, что объекты в регионах "нужно ввести в эксплуатацию в намеченные сроки".

"Именно о такой конструкции мы и договаривались, когда запускали национальные проекты", - напомнил Путин. На нынешнем заседании Хуснуллин сообщил, что правительство подготовило для обсуждения новые меры поддержки жилищного строительства в условиях инфляции.

Президент обратил внимание на слова участников нынешнего заседания о том, что реальное софинансирование нацпроектов со стороны регионов отличается от запланированного. "Мы понимаем все, чем это вызвано - меняются цены, но очевидно и то, что контур работы по каждому из направлений, перечень объектов не всегда четко очерчен", - полагает глава государства. Он потребовал от кабинета министров вместе с комиссиями Госсовета "устранить это, чтобы выполнялись все достигнутые договоренности по софинансированию".