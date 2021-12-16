Число ипотечных сделок в Новосибирской области по итогам года должно вырасти до 30%

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Росреестр ожидает роста числа ипотечных сделок по итогам 2021 года до 30% по сравнению с прошлым годом в Новосибирской области, являющейся крупнейшим рынком ипотечного кредитования в Сибирском федеральном округе (СФО). Рост связан с действием в России льготной ипотеки и пандемией коронавируса, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель управления Росреестра по региону Светлана Рягузова.

По количеству ипотек Новосибирская область занимает первое место среди регионов Сибири и пятое место в России, а по регистрации договоров долевого участия - первое в СФО и третье в стране. Ранее аналитики Райффайзенбанка и "Группы ЛСР" назвали Новосибирск в числе городов, где чаще всего берут семейную ипотеку. Кроме него в списке Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар.

"Примерно такая динамика она и сохранится: [увеличение числа сделок по ипотеке] плюс 28-30% [к 2020 году], по договорам долевого участия - плюс 10-12%", - сказала Рягузова, отметив, что последний месяц года часто сопровождается активным ростом числа ипотечных сделок.

Она пояснила, что среди основных причин серьезной динамики на рынке недвижимости - действие в России льготной ипотеки и фактор пандемии, которых заставил людей в крупных городах пересмотреть траты. "Вдруг появилась льготная ипотека, плюс, мы понимаем, что скорее всего у людей накопились какие-то денежные средства, которые страшно вложить в другое место, а в недвижимость не так страшно. Мы понимаем, что какое-то количество граждан не смогли поехать в отпуск, соответственно стали тратить деньги на первый взнос и оформление ипотеки. Также один из вариантов связан с новым налогообложением по банковским дипозитам", - добавила Рягузова.

Ранее программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.