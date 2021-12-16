В Москве 220 объектов недвижимости исключены из перечня облагаемых налогом на имущество

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Порядка 220 объектов исключено из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, в 2021 году. Общая площадь таких объектов составляет около 638 тыс. кв. м, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"Из перечня объектов недвижимости, облагаемых налогом на имущество от кадастровой стоимости, в 2021 году исключено 220 объектов. Соответствующее решение было принято на заседании президиума правительства Москвы. Значительная часть - 211 объектов недвижимости - была исключена из-за уточнения сведений после формирования перечня, а также в результате несоответствия критериям после исправления ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости об этих объектах", - приводятся в публикации слова главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

Еще девять объектов было исключено в результате работы межведомственной комиссии, которая после обращений собственников назначила повторные обследования объектов и подтвердила их несоответствие критериям налогообложения от кадастра. Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество организаций в 2021 году от среднегодовой стоимости.

"Правительством Москвы в рамках гибкой налоговой политики выстроена система, позволяющая оперативно реагировать на изменения в характеристиках объектов недвижимости и запросы их владельцев за счет внесения соответствующих изменений в перечень торгово-офисной недвижимости, тем самым обеспечивая справедливый уровень налоговой нагрузки", - добавил Пуртов.

С постановлением правительства Москвы об исключении объектов из перечня можно ознакомиться на портале mos.ru.