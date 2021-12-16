В Крыму заключили первую дистанционную сделку с ипотекой

ТАСС, 16 декабря. Системообразующий банк Крыма - РНКБ - провел первую в Крыму дистанционную ипотечную сделку с использованием биометрических данных заемщика для идентификации. Об этом журналистам сообщил председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"Первую в нашей практике дистанционную сделку по ипотечному кредиту нам удалось осуществить в течение недели с момента получения полного пакета документов от клиента до согласования параметров сделки, оплаты пошлин и проведения регистрации в Росреестре", - сказал он, уточнив, что это первая подобная сделка в Крыму.

Житель Екатеринбурга получил ипотечный кредит на приобретение квартиры в Ялте без визита на полуостров, рассказали в пресс-службе банка. Квартира была выбрана на сайте застройщика, все необходимые действия для заключения договора и выдачи кредита осуществлялись в дистанционных каналах обслуживания. Документы подписывались усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика. Ипотечный кредит выдан в рамках государственной программы "Господдержка 2020" по льготной ставке 7%.

"Мы запускаем пилотный проект по дистанционной выдаче ипотечных кредитов для жителей всех регионов России, включая самые отдаленные. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе 25% сделок с клиентами, которые проживают на материковой части РФ, будут проходить полностью дистанционно", - добавил Якунин.

Сейчас банк РНКБ выдает около 800 ипотечных кредитов в месяц. Из них 30% ипотечных кредитов получают жители материковой части России.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым со 100% государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.