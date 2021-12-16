Объем ввода жилья в России за 11 месяцев вырос на 25%

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России с января по ноябрь достиг 81,7 млн кв. м, что более чем на четверть выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию

"На 1 декабря 2021 года динамика ввода нового жилья по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила более 25%, или 81,678 млн кв. м", - говорится в сообщении на сайте правительства России со ссылкой на слова Хуснуллина.

Вице-премьер отметил, что к концу 2021 года жилищное строительство вышло на исторические показатели, повысился уровень кассового исполнения федерального бюджета по капитальным вложениям, а в крупных городских агломерациях с опережением плановых значений приводится в нормативное состояние дорожная сеть.

Тем не менее отрасль столкнулась с проблемой удорожания строительства, подчеркнул зампред правительства. В среду на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин уделил особое внимание теме роста стоимости строительных ресурсов и призвал не допускать злоупотреблений с ценами со стороны поставщиков стройматериалов.

Хуснуллин со своей стороны поручил Минстрою совместно с главами регионов держать на личном контроле этот вопрос, чтобы не допустить невыполнения показателей нацпроектов.

Согласно данным Росстата, итоговый показатель ввода жилья на территории России в 2020 году составил 82,2 млн кв. м. Это больше результата 2019 года на 143 тыс. кв. м.