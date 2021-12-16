Турецкая Enka стала генподрядчиком строительства штаб-квартиры "Яндекса" в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Турецкая компания Enka стала генподрядчиком строительства штаб-квартиры "Яндекса" в Гагаринском районе Москвы. Об этом в четверг ТАСС сообщила пресс-служба компании MR Group (девелопер проекта).

"Мы рады сообщить, что строительством новой штаб-квартиры "Яндекса" займется Enka - компания мирового уровня, хорошо известная своими проектами, определяющими облик современной Москвы, таким как БЦ "Белая площадь", башня "На набережной" в Сити", - цитирует пресс-служба директора по девелопменту компании MR Group Александра Сурменева.

Тендер по выбору генподрядчика на строительство новой штаб-квартиры "Яндекса" проводился с марта по октябрь 2021 года, в квалификационном этапе тендера приняли участие 12 компаний. Enka приступит к строительству штаб-квартиры "Яндекса" в декабре, рассказали в MR Group.

Штаб-квартира "Яндекса" строится на участке, который раньше занимала гостиница "Корстон". Общая наземная площадь штаб-квартиры составит около 162 тыс. кв. м. Как отмечали в Москомархитектуре, штаб-квартира будет представлять собой комплекс с тремя разновысотными "крыльями" (предельная высота до 75 м), объединенными центральным атриумом с прозрачной кровлей. Легкий и технологичный фасад будет облицован металлическими панелями, значительная часть площади отведена под витражное остекление. Кровля будет частично эксплуатируемой - на ней разместятся террасы.

Enka - один из крупнейших турецких девелоперов, работающих в России с 1988 года. За это время компанией реализовано более 250 проектов. Среди проектов компании в Москве - башни "Евразия", "Империя", "Риверсайд", бизнес-парк ИКЕА, аэропорт "Шереметьево" (Терминал D), БЦ "Метрополис", МФК "Легенда Цветного"и "Кунцево плаза", а также ТЦ "Каширская плаза".