На выплаты обманутым дольщикам Саратова выделили свыше 1 млрд рублей

ТАСС, 16 декабря. Федеральный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выделил более 1 млрд рублей на выплату компенсаций 652 семьям Саратовской области, которые внесли средства, но не смогли получить квартиры в ЖК "Победа" в Саратове. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Получил обращение от обманутых дольщиков ЖК "Победа". Хочу рассказать о работе, которая проведена. Мы обсудили этот вопрос с федеральным фондом, и сегодня принято решение, хочу его довести до вас. Оно касается всех 652 семей. Обманутым дольщикам, которые должны были получить в ЖК "Победа" квартиры, выделены на компенсацию средства в объеме 1 млрд 189 млн рублей", - приводятся в сообщении слова Володина.

Как уточняется в сообщении, в Саратовской области ранее удалось решить вопрос по 78 "проблемным" домам. Более 8 тыс. семей получили компенсации или достроенные квартиры.

"У нас этот объект последний. Он - самый большой. Поэтому, я надеюсь, в рамках принятого решения выплаты люди получат как можно быстрее, и мы с вами эту проблему закроем. У нас не будет обманутых дольщиков в Саратовской области", - отметил спикер Госдумы.

Размер выплат, как уточнил Володин, будет зависеть от рыночной стоимости квартиры и превышает те взносы, которые делали люди. При этом компенсации будут рассчитываться индивидуально. "Если говорить о минимальной, по договору долевого участия эта сумма составила в тот период времени, когда люди оформляли право на получение квартиры, 575 тыс. рублей. Сейчас минимальная сумма выплат составит 1 млн 734 тыс. рублей. Если говорить о максимальных взносах договора долевого участия, то такой взнос составлял 2 млн 279 тыс. рублей. А сейчас, соответственно, максимальная сумма компенсации составит 3 млн 392 тыс. рублей", - сказал он в своем видеообращении, размещенном в Instagram.