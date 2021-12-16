Кабмин расширил программу субсидирования низкомаржинальных проектов строительства жилья

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ расширило программу субсидирования низкомаржинальных проектов жилищного строительства. Максимальная стоимость проекта теперь может составлять 800 млн рублей, количество регионов, имеющих возможность принять участие в программе, увеличили до 62, сообщил в четверг замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на парламентских слушаниях "О мерах по стимулированию жилищного строительства в субъектах РФ".

"Буквально вчера председатель правительства подписал изменение в постановление о субсидировании низкомаржинальных проектов. Мы вместе с ДОМ.РФ и банками готовили это изменение. Мы увеличили условия максимальной стоимости строительства до 800 млн рублей, распространили действие программы на субъекты, на территории которых среднедушевые доходы населения на 15% и более ниже среднедушевых доходов в среднем по РФ. <…> Распространили действие программы на все регионы ДФО. Таким образом, количество регионов в программе увеличилось с 49 до 62", - сказал Стасишин.

По его словам, расширение действия программы позволит застройщикам эффективно взаимодействовать с банками, а также сделать эту меру поддержки более востребованной.

Стасишин отметил, что на сегодня Минстрой РФ одобрил 53 проекта строительства жилья по этой программе на более 16 млрд рублей в 17 регионах РФ. Это, например, Алтайский край, Владимирская, Вологодская, Костромская, Оренбургская области. По одобренным проектам планируется построить 370 тыс. кв. м.

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья запущена по поручению президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. На финансирование программы субсидирования процентной ставки по кредитам застройщиков выделено 6,3 млрд рублей, оператором выступает ДОМ.РФ. Ожидается, что программа позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с низкими темпами ввода многоквартирных домов.

Как ранее поясняли в Минстрое России, в тех регионах, где маржа между себестоимостью квадратного метра и ценой продажи невысокая, у застройщиков возникает проблема получения проектного финансирования. Без государственной поддержки жилищное строительство в таких регионах может исчезнуть, отмечали в министерстве.